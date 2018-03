publié le 27/02/2017 à 11:00

L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui et en direct du Salon de l'Agriculture, l'affaire Jean Michel Bissonnet : une histoire hors norme, qui s’est déroulée en 2008 dans la région de Montpellier.

Un homme d’affaire en retraite, Jean-Michel Bissonnet est accusé d’avoir organisé et commandité l'assassinat de sa femme en promettant 30 000 € à son jardinier…



Le mari, le Vicomte et le jardinier, c’est le trio insolite d’une affaire dont on a beaucoup parlé et qui s’est soldé le 24 novembre 2011 par la condamnation définitive à 20 ans de réclusion criminelle de Jean-Michel Bissonnet.



Il a été reconnu coupable d’avoir commandité l’assassinat de sa femme Bernadette, ancienne pharmacienne , exécutée de deux balles de fusil de chasse avec la complicité d’un de ses employés et d’un vieil ami de la famille !



Nos invités

Michel Mary, journaliste au Nouveau Détective, Pascal Egré, journaliste au Parisien, Edouard Martial, avocat au barreau de Bordeaux, avocat de Jean-Michel Bissonnet, Luc Abratkiewicz, avocat au barreau de Paris, avocat de Jean-Pierre Juan, le frère de la victime.



