L’affaire Jean-Marc Brunel

A la Une de notre émission aujourd’hui, une histoire terrible aux accents de tragédie antique, un crime à la Caïn et Abel, qui a fracassé la vie de deux paisibles retraités âgés de 90 ans, Irène et Michel Brunel, lorsqu’ils ont appris que leur fils Dominique avait assassiné son frère, Jean-Marc.

Ils avaient deux enfants, l’un a tué l’autre ! Comment survivre à un tel drame ?

Tout a commencé le 3 novembre 2015, lorsque le cadavre de Jean-Marc Brunel est découvert au fond d’un puits, à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse.



Cela faisait plus de 15 jours que ses parents et sa compagne étaient sans nouvelles de ce quinquagénaire sérieux et tranquille qui avait repris l’entreprise familiale depuis quelques années.



Très vite, les soupçons se portent sur le propre frère de la victime, Dominique. Installé depuis 20 ans au Panama et qui était justement de passage dans la région au moment des faits.



La jalousie qu’il vouait à son frère depuis l’enfance suffit-elle à faire de lui un meurtrier ? C'est ce que nous allons avoir dans un instant avec ce dossier que nous ouvrons avec mes invités.

Stéphane Bouchet, journaliste, Me Louis Alain Lemaire, avocat des parents de Jean-Marc Brunel, Me Farid Farissy, avocat de Dominique Brunel.



