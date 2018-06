L’affaire de Bruay-en-Artois: contre-enquête

publié le 29/03/2018 à 21:00

Retour sur l’affaire de Bruay-en-Artois : Le meurtre en 1972 d’une jeune fille de 16 ans Brigitte Dewaevre. C’’est l’affaire criminelle la plus célèbre des années 70. Après une instruction chaotique, la mise hors de cause du notaire Pierre Leroy, définitivement blanchi en 1974, et les vrais-faux aveux d’un jeune homme de 17 ans, également innocenté l’année suivante, l’enquête policière s’est enlisée. L’affaire de Bruay est définitivement prescrite depuis 2005… Il s’agit donc d’un crime parfait : le ou les assassins ne seront jamais inquiétés par la justice, même si, un jour, la vérité devait finalement éclater ! Et c’est peut-être ce qui est en train d’arriver avec la contre-enquête de mon invité, Daniel Bourdon, ancien membre de la brigade anti-criminalité de Paris, né à Bruay-en-Artois, qui désigne l’auteur présumé du meurtre, dans un livre qui vient de paraître.





Daniel Bourdon, policier à la retraite. Un an après la publication de« Brigitte : histoire d'une contre-enquête », publié aux éditions Ravet-Anceau Daniel Bourdon vient de publier un nouvel ouvrage « Brigitte, acte II ». C’est le deuxième tome de son enquête sur l'affaire de Bruay-en-Artois., Pascal Cauchy, historien, chargé d'enseignement à l'Institut d'études politique de Paris. auteur de "L'affaire de Bruay-en-Artois – Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça" aux éditions Larousse.