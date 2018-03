L'affaire Claude Lastennet

et Charles Deluermoz

A la Une aujourd'hui, l’histoire de Claude Lastenet, auteur de 5 meurtres de vieilles femmes, étranglées chez elles pendant une période de six mois, entre août 1993 et janvier 1994, dans la banlieue parisienne.

Leur malchance aura été de croiser le chemin de ce jeune homme de 22 ans, totalement insoupçonnable, car il choisissait ses victimes par hasard…

Nous revenons sur son parcours et sur sa personnalité hors norme avec mes invités : le bâtonnier Me Pierre-Olivier Sur, son avocat, l’expert psychiatre Daniel Zagury, et le spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgouin…



Nos invités

Stéphane Bourgoin, criminologue, spécialiste des tueurs en série. Auteur du livre « Serial Krimes » paru le 11 janvier 2017 chez Grasset.

Me Pierre-Olivier Sur, avocat au barreau de Paris, ancien bâtonnier de l’Ordre. Il est l’avocat de Claude Lastennet.

