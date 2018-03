L’affaire Alfred Petit

publié le 24/02/2017 à 10:30

A la Une de l’Heure du crime, une énigme criminelle qui restera à jamais non élucidée pour la justice, à cause des suicides successifs d’un détenu en cavale et de son propre père, qui l’avait aidé à tenter de faire disparaître les deux victimes.



L’un a été accusé d’avoir tué un couple, les époux Roussel, alors qu’il était en cavale près de Rouen en mai 2001, et l’autre, le père du meurtrier, ancien boucher-charcutier, soupçonné d’avoir découpé le corps de madame Roussel et de l’avoir ensuite jeté dans la Seine pour égarer l’enquête.



Les deux hommes portaient le même prénom : Alfred Petit… Le père n’a jamais été jugé car il s’est suicidé pendant l’instruction. Le fils a été condamné à perpétuité et s’est également pendu dans sa cellule quelques années plus tard.

Nous revenons sur les tenants et les aboutissants de cette affaire hors norme avec mon invité, le journaliste Stéphane Munka, dont l’enquête sur cette affaire sera diffusé demain soir à 21 heures sur l’antenne de la chaîne NT1, dans l’émission Chroniques Criminelles, présentée par Magali Lunel.



Stéphane Munka, journaliste d'investigation, réalisateur du film diffusé samedi à 20h55 dans l'émission Chroniques Criminelles sur NT1, Pascal Bigue, officier de gendarmerie à Boos.



