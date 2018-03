publié le 29/04/2016 à 11:20

Un réfugié éthiopien est entre la vie et la mort après avoir été gravement brûlé dans la nuit du 28 au 29 avril par un incendie dans la "Jungle" de Calais, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. La victime, "brûlée à 70%", est hospitalisée au CHRU de Lille où elle a été héliportée dans la nuit. "Vers 1h, les services de secours : police, pompiers et Samu sont intervenus sur le campement de la lande pour un feu d'une cabane" qui aurait surpris la victime "pendant son sommeil", a indiqué la préfecture. L'origine de l'incendie reste encore indéterminée et une enquête est en cours.



Dans le même temps, de nouvelles tentatives d'intrusion de migrants dans des camions ont encore eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de la rocade portuaire avec des "éléments déposés sur la chaussée" pour ralentir des camions. "Les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour évincer les migrants de la chaussée et ses abords", a expliqué la préfecture qui précise néanmoins que la circulation n'a pas été interrompue. La "Jungle" de Calais accueille entre 3.500 migrants (selon la préfecture du Pas-de-Calais) et 5.000 migrants (selon les associations).