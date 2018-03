publié le 25/12/2017 à 09:35

L'intention était là, l'objet semblait de toute beauté, il était soigneusement emballé... Et pourtant, le cadeau ne plaît pas. Que ce soit le 24 au soir ou le 25 au matin, Noël vire parfois à la déception pour les enfants.



Les plus petits ont tendance à ne pas oraliser le fait de ne pas aimer le cadeau, explique Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute. "En général, ils vont dire merci avec un grand sourire et puis ils mettront le jouet de côté et il sera un peu enterré sous une autre pile de cadeaux", décrit-elle. Le malaise est généralement plus palpable chez les adolescents. "Ils vont poser le cadeau, dire merci, et passer à autre chose".

Mais faut-il s'excuser d'avoir raté le cadeau ? "C'est beaucoup", estime la spécialiste. Mais il vrai que la question peut se poser, car tomber complètement à côté "c'est avoir manqué de jugement et ne pas avoir pris d'information pour savoir ce qui va plaire", poursuit-elle, soulignant que les cadeaux sont faits pour "nourrir le lien" et surtout pour faire plaisir à l'heureux destinataire. "Quand on se plante trop dans le cadeau, c'est qu'on a cherché à se faire plaisir à soi-même et qu'on a peut-être offert un cadeau dont on aurait eu envie".