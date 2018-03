Journal de 8h : Lactalis et les éleveurs de lait dans l'impasse

publié le 28/08/2016 à 08:40

Le bras de fer continue entre les éleveurs de lait et le groupe agroalimentaire, après l'échec de deux séances de négociation sur le prix du lait. Après le blocus cette semaine de l'usine de Laval, en Mayenne, les agriculteurs veulent mener dans les prochains jours des actions généralisées dans toute la France. Les agriculteurs réclament toujours une hausse du prix du lait, actuellement payé 257 euros la tonne, soit à un tarif bien en deçà des coûts de production, selon eux.



Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture a tenu à leur apporter son soutien, samedi 27 août. Pour le membre du gouvernement, il n'est pas acceptable que le numéro Un mondial soit également la laiterie qui paie le litre de lait le moins chef en France. "Nous ne pouvons pas rester dans cette forme de mépris, d'irrespect de la part de Lactalis. Il est certain que si Lactalis s'enferre dans un mutisme, les éleveurs prendront leurs responsabilités et de nouvelles pressions seront exercées sur le groupe", a quant à lui affirmé Xavier Beulin, président de la FNSEA.

À écouter également dans ce journal :

- Primaire Les Républicains : Nicolas Sarkozy et Alain Juppé donnent le coup d'envoi des primaires de la droite et du centre. Les deux hommes se sont affrontés par meeting interposé, samedi 27 août. Le premier était au Touquet dans le Pas-de-Calais et le second à Chatou, dans les Yvelines. François Fillon effectue sa rentrée dimanche à Sablé, son fief de la Sarthe.

- Jeux olympiques : Les olympiades séduisent toujours les Français. C'est l'enseignement du baromêtre sport Odoxa pour RTL et Winamax. Un résultat de bon augure alors que Paris est candidate pour l'organisation des Jeux de 2024.



- Athlétisme : Renaud Lavillenie avait quitté Rio en Larmes. Mais le Français a retrouvé le sourire, samedi 27 août, au Stade de France de Saint-Denis. Le perchiste à savourer les acclamations du public après s'être quasiment assuré une 7e Ligue de diamant consécutive.



- Circulation : la journée classée orange par Bison Futé dans le sens des départs au niveau national.



- Ligue 1 : l'Olympique lyonnais subit sa première désillusion de la saison. Le Club dirigé par Jean-Michel Aulas a été battu 4-2 par Dijon, qui vient tout juste de monter en Ligue 1. La blessure d'Alexandre Lacazette assombrit encore un peu plus le tableau.