et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/12/2016 à 22:42

97.000 en régions, 10.000 en Île-de-France. Policiers, gendarmes et militaires seront sur le pont demain soir, le samedi 31 décembre pour la sécurité du réveillon.



Avec, le risque terroriste dans tous les esprits. Contrairement à l'an dernier, où les rassemblements avaient été interdits sur les Champs Élysées, cette fois on attend un demi million de personnes pour accueillir 2017, un grand spectacle sons et lumières est prévu.

Les autorités ne veulent donc prendre aucun risque et la mobilisation est maximum. En Alsace, comme les années précédentes, l'usage des pétards, le transport de bidons d'essence est déjà interdit. Des contrôles ont déjà commencé au pont de l'Europe qui marque la frontière entre Strasbourg et l'Allemagne.

À écouter également dans ce journal

- Moins de 24h après les sanctions prises par Barack Obama contre Moscou, le président américain élu, Donald Trump, salue la décision du président russe de ne pas entamer de représailles



- François Hollande prépare lui ses tout derniers vœux de Président. Depuis qu'on sait qu'il a renoncé à la prochaine présidentielle, il devrait appeler tous les candidats de droite comme de gauche à ne pas faire de grand chamboulement



- À partir de ce samedi 31 décembre, sur la routes, sept nouvelles infractions sont au programme sans aucune intervention humaine : ni celle d'un gendarme, ni celle d'un policier. Un agent de police pourra constater sans intercepter l'usager l'infraction commise.



- Cinéma Français : Les chiffres de fréquentation 2016 le prouvent. 213 millions de billets ont été vendus cette année, c'est quasiment un record. Seule l'année 2011 avait fait mieux. C'est évidemment une bonne nouvelle pour le secteur.



- Vendée Globe : le vent tourne pour Armel Le Cleac'h. Le finistérien toujours leader a repris une bonne marge d'avance sur Alex Thomson son concurrent principal qui est désormais à l'arrêt dans une zone sans vent.