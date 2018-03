Journal de 22h : Barack Obama effectue une série de sanctions contre la Russie

publié le 29/12/2016 à 22:43

Les relations entre les Etats-Unis et la Russie n’étaient déjà pas au beau fixe et cela se confirme. Barack Obama l'avait promis, iI a annoncé toute une série de mesures contre Moscou. Les sanctions ne s'arrêteront pas là, a précisé le Président américain dans un communiqué, prévenant que les Etats-Unis prendront d'autres mesures "au moment que nous choisirons", "y compris des opérations qui ne seront pas révélées au public".





Aux Etats-Unis. 35 membres des services de renseignement russes vont être expulsés a annoncé Barack Obama Ce dernier accuse Moscou d'avoir perturbé l'élection présidentielle. La Russie a réagit concernant le piratage et l'ingérence dans les élections américaines. Le Kremlin rejette "catégoriquement" les accusations "infondées" et promet une riposte "adéquate" aux sanctions contre la Russie, accusée d'ingérence dans l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal

- Jacqueline Sauvage a passé sa première journée aux côtés de sa famille. Elle a finalement bénéficié de la grâce présidentielle. Annonce surprise de François Hollande et libération rapide pour Jacqueline Sauvage, devenue le symbole des femmes battues. Elle avait tué son mari violent en 2012.

- Un attentat le soir du 31 décembre a peut-être été évité. Trois hommes ont été interpellés mardi près de Toulouse. L'un des suspects en particulier a un profil inquiétant.



Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les Français continuent de prendre le volant après avoir bu de l'alcool. À deux jours du réveillon, une étude inquiétante révélée ce jeudi par la Prévention Routière : 89% des personnes interrogées affirment qu'elles boiront de l'alcool le 31 décembre.



- On a beau être le 29 décembre, ça n'empêche pas de ressortir les affaires de plage à Marseille 18 degrés, grand soleil, du sable fin. On ne garantit pas une température de l'eau estivale mais il paraît quand même que certains ont joué au beach volley sur une des plages de la cité phocéenne.



- Et de trois pour Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel a remporté sa troisième victoire de la saison. Le combiné alpin de Santa Caterina en Italie. Pinturault s'est même payé le luxe de devancer l'autrichien Marcel Hirscher, spécialiste de l'épreuve.