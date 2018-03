Journal de 18h : un réveillon sous haute surveillance

publié le 30/12/2016 à 19:09

97.000 en régions, 10.000 en Île de France... Policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés en grand nombre demain soir, pour la sécurité du réveillon. La Saint Sylvestre a toujours été un moment de mobilisation pour les forces de l'ordre (alcool au volant, feux d'artifice, voitures brûlées).



Cette année, c'est évidemment le risque terroriste qui est dans tous les esprits. Contrairement à l'an dernier, où les rassemblements avaient été interdits sur les Champs Élysées, cette fois 500.000 fêtards sont attendus sur les coups de minuit, un grand spectacle sons et lumières est prévu.

Les autorités ne veulent donc prendre aucun risque et la mobilisation est maximum. En Alsace, comme les années précédentes, l'usage des pétards, le transport de bidons d'essence est déjà interdit... Des contrôles ont déjà commencé au pont de l'Europe qui marque la frontière entre Strasbourg et l'Allemagne.

À écouter également dans ce journal

- Vladimir Poutine, le chef du Kremlin a réussi à imposer un cessez-le-feu en Syrie mais aussi à narguer les États-Unis, Barack Obama a expulsé 35 agents russes pour protester contre l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine. Ce matin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov avait même quasiment acté l'expulsion de diplomates américains.



- François Hollande quant à lui, prépare ses derniers vœux de Président. Ultimes vœux du Nouvel An, depuis qu'on sait qu'il a renoncé à la prochaine présidentielle.



- Les automobilistes peuvent désormais se faire verbaliser sans se faire arrêter : le nombre d'infractions concernées va encore augmenter. Les caméras et les contrôles automatiques existaient déjà pour 4 infractions : excès de vitesse, feu rouge grillé, voie de bus ou non respect des distances de sécurité. À partir de demain 31 décembre, 7 nouvelles infractions s'ajoutent sans qu'une intervention humaine, un gendarme ou un policier, soit nécessaire.



- Football : l'appétit d'ogre des dirigeants du football chinois est de plus en plus grand : non seulement ils rachètent des clubs prestigieux à tour de bras, voilà maintenant qu'ils s'offrent les meilleurs joueurs de la planète.Carlos Tevez, l'attaquant argentin,Carlos Tevez, 32 ans, vient de signer un contrat avec un club de Shanghaï pour un modeste salaire de 38 millions d'euros par saison.