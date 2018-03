publié le 23/02/2017 à 19:17

C'est l'image politique du jour : le candidat de en Marche! et le président du MoDem s'affichent ensemble au Palais de Tokyo à Paris. Première image de l'équipe centriste, 24 heures seulement après la conclusion d'une alliance que personne n'aurait imaginé. Les deux hommes ont fait une entrée plutôt discrète pour un échange en tête à tête dans ce restaurant, un haut-lieu de culture, domaine auquel Emmanuel Macron et François Bayrou sont tous les deux attachés.



Quelle place alors pour François Bayrou dans la campagne d'Emmanuel Macron? Le président du MoDem entend en tout cas conserver sa liberté et même si l'alliance est scellée, il reste des points en suspend comme la proportionnelle pour les législatives. François Bayrou y est très attaché et ne se contentera pas d'une proposition floue ou ambiguë.

- Benoît Hamon : Le candidat socialiste est aujourd'hui dans le Pas-de-Calais.Pendant qu'Emmanuel Macron engrange les soutiens, Benoît Hamon attend toujours le ralliement de l'écologiste Yannick Jadot qui se fait désirer.

- Prison : un détenu par cellule c'est l'objectif du ministre de la Justice qui a annoncé la construction de 24 nouvelles prisons en France. Actuellement,seul un détenu sur 5 dispose d'une cellule individuelle.



- Essonne : le climat de défiance s'est illustré à Savigny-sur-Orge. Deux agents de la police municipale ont été violemment agressés par un groupe d'une quinzaine de personnes.



- Plan de licenciement : la banque en ligne ING Direct a a l'intention de fermer trois sites ne France : Paris Lyon et la Marne et donc de licencier 70 emplois. Le seul problème est que ce plan social a été envoyé à tous les employés.



- Permis de conduire : il est plus facile à passer aujourd'hui. C'est Emmanuel Macron qui avait en effet planché sur les délais d'attente lorsqu'il était au ministère de l'Économie pour repasser l'examen après un échec. C'était 93 jours en moyenne en 2013, 63 en 2015.



- Perturbateurs endocriniens : 7 personnalités dont Nicolas Hulot et José Bové ont fait analyser leur cheveux et le résultat est effrayant: ils sont tous contaminés.



- Football : Il n'y aura pas de supporters parisiens au Vélodrome, dimanche 26 février pour le choc OM-PSG. C'est une décision du préfet de police de Marseille, alors que le club parisien a assoupli ses règles envers les ultras.