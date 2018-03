Journal de 12h30 : attention sur les routes ce 31 décembre

publié le 31/12/2016 à 13:45

Quel que soit le menu que vous choisirez ce soir, n'oubliez pas qu'il ne sert à rien de faire la fête si la soirée doit se terminer à l'hôpital. L'alcool au volant le 31 décembre est un fléau, l’enquête de la prévention routière l’a prouvé. En matière d'alcool, on continue d'entendre de nombreuses informations, des pseudos-conseils qui vous permettraient de diminuer votre alcoolémie.



Les médecins sont pourtant formels : les astuces de grands-mères ne fonctionnent pas. Rouler la fenêtre ouverte, prendre une aspirine ou une douche froide ne fait absolument pas baisser le taux d’alcoolémie. Un café peut certes vous redonner un bon coup de fouet mais la caféine peut aussi masquer les effets de l’alcool. Autre conseil : boire beaucoup d’eau pour s’hydrater. Mais là encore, cela ne permet pas de reprendre la voiture en cas d’abus. La prévention routière conseille d’attendre 8 heures entre le dernier verre et la conduite. À fuir également les solutions plus dangereuses comme prendre les routes de campagne ou rouler plus lentement. Le plus sage est de dormir sur place, de commander un taxi ou de demande à une personne sobre de conduire.

À écouter également dans ce journal

- La sécurité est la priorité du gouvernement ce samedi 31 décembre. 110 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés à Paris et en région.

- Un spectacle son et lumière aura lieu sur les Champs-Elysées dès 21 h, ce samedi 31 décembre Le thème est consacré à la candidature de la ville aux JO de 2024.



- Un double attentat suicide a eu lieu sur un marché à Bagdad, en Irak samedi 31 décembre, faisant 27 morts.





- Le grand froid s'installe dans plusieurs régions de France. Il a fait jusqu'à -11 degrés dans le nord-est ce samedi 31 décembre.



- La quinzième journée du Top 14 de rugby a eu lieu vendredi 30 décembre avec la victoire de Lyon sur Bordeaux-Bègles.