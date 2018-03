Jihad : une filière de départ vers la Syrie démantelée

publié le 30/05/2017 à 11:15

Six personnes ont été interpellées au cours d'une opération anti-terroriste menée à Bordeaux et en région parisienne entre lundi 29 et mardi 30 mai, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Ces arrestations ont conduit au démantèlement d'une filière de départ vers la Syrie.



La sous direction anti-terroriste de la police judiciaire a agi sous commission rogatoire, expliquent nos confrères. Les suspects sont deux femmes et quatre hommes âgés de 27 à 48 ans, tous radicalisés et soupçonnés d'avoir favorisé le départ de jihadistes vers le territoire syrien.



"Plusieurs personnes ont bénéficié de cette aide", à la fois financière, logistique mais aussi doctrinale, a commenté la source. Les policiers ont agi dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction parisiens.

Selon un état des lieux des autorités, au 20 mars, près de 700 Français ou résidents en France étaient encore présents dans la zone irako-syrienne, dont presque 300 femmes. Plus de 250 de ces combattants sont morts sur zone, estime le gouvernement.