"On respecte la laïcité", assurent les Scouts et Guides de France

publié le 10/05/2018 à 14:01

L'une des institutions chéries des Français. D'après une enquête Opinion Way, les deux-tiers de la population ont une image positive du scoutisme. Pourtant, seuls 42% d'entre eux sont prêts à y inscrire leur enfant. La raison ? Le manque de laïcité.



Une idée fausse pour François Mandil, délégué national des Scouts et Guides de France. "On est des associations d'utilité publique donc on respecte la laïcité. Il y a plusieurs institutions qui sont confessionnelles, c'est peut être de là que vient la confusion (...). Les parents pensent qu'il est obligatoire d'être chrétien, musulman ou juif pour y inscrire ses enfants", explique-t-il.

Selon le spécialiste, les raisons de rejoindre les Scouts ne manquent pas. "Ça contribue beaucoup au vivre ensemble, ça apprend les responsabilités et l'autonomie (...). Ça permet d'apporter énormément de choses aux jeunes et, quand ils grandissent, c'est des qualités qu'ils peuvent mettre en avant", note-t-il.

Avec 60 millions de membres à travers le monde, le scoutisme est un mouvement international en pleine expansion. Costume et foulard traditionnel... Les clichés ont la dent dure. "Les parents ne connaissent pas vraiment les différences qu'il existe entre les mouvements (...). Le scoutisme est un mouvement mondial, on est la plus grande organisation jeunesse au monde. En France, il y a 6 associations (..) qui accueillent environ 150.000 jeunes", souligne François Mandil.