Jeane Seberge et Loubna Abidar, deux révoltées, deux époques

publié le 27/05/2016 à 20:22

À chaque époque ses icônes. Jeane Seberg et Loubna Abidar sont des révoltées pur jus. Deux femmes qui, à travers leur engagement et leur vie privée ont marqué les esprits. Ces deux artistes font l'objet de deux livres. Ariane Chemin, journaliste au Monde publie Mariage en douce, sur le mariage secret de Jean Seberg avec le romancier français Romain Gary. Marion Van Renterghem, également journaliste au Monde, a écrit La Dangereuse, sur l'actrice Loubna Abidar, révélée par son rôle dans Much Loved.



Jeane Seberg est une "idéaliste, un peu rebelle, très intelligente avec une beauté moderne, se révolte souvent et entraîne parfois Gary avec elle", détaille Ariane Chemin. Des traits de caractère que l'on retrouve chez l’actrice marocaine Loubna Abidar. Toutes les deux, ce sont "des rebelles, pas des militantes", précise Marion Van Renterghem. "Ce sont des rebelles irréfléchies, presque involontaires". "Loubna n'est pas dans la même naïveté idéaliste, explique Marion Van Renterghem. Elle est plutôt marquée par la vie". La journaliste dit avoir été marquée par "son instinct de vérité et un courage spontané pour affronter la vie".

Des engagements dangereux

Loubna Abidar a quasiment été condamnée à mort au Maroc et agressée physiquement à Casablanca après avoir joué le rôle d'une prostituée dans Much Loved. "Elle s'est attaquée à un tabou et malheureusement pour elle, elle ne cessera jamais d'être menacée de mort". Si on lui a reproché de s'être attaquée à l'image des femmes, c'est davantage celle des hommes qui a été attaquée. "Elle dénonce le nouvel-islamisme, totalement politisée, dont la femme est la première victime".

De son côté, Jeane Seberg a également payé pour son engagement, notamment aux côtés des Black Panther. Un engagement qu'elle aurait payé de sa vie selon son mari, Romain Gary. Ce dernier avait déclaré que sa femme avait été "tuée par le FBI". Une vie maquée par les rebondissements, et ce mariage secret en Corse. Pourquoi ce mariage sur l'île de Beauté ? "Parce que Gary est diplomate dans une époque Gaulliste qui voit d'un mauvais œil un remariage. Et surtout, le couple se dit qu'en Corse, il y aura bien un maire pour publier de faux bans".