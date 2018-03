publié le 29/08/2016 à 10:39

"Je me demande si ce n'est pas quand on rentre de vacances qu'on en a le plus besoin. Je vous préviens, je repars sur une plage, avec ou sans burkini", lance Pascal Praud. "Avant il existait une campagne électorale. Avec les primaires, c'est deux pour le prix d'une", tonne-t-il. "L'année sera longue. Nicolas Sarkozy est là, Fillon tape sur Nicolas Sarkozy. Tu quoque mon Fillon !", lâche le journaliste dans un souci de faire plaisir à son ancien professeur de latin.



"Arnaud Montebourg II, le retour. Parfois, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un c'est de le revoir", s'amuse Pascal Praud. "Bref, dur retour à la réalité. Adieu merguez, rosé et barbecue !", déplore-t-il. "Heureusement, il y a des choses qui changent dans ce pays : le PSG a perdu et Marseille a gagné", se réjouit-t-il. "Comme disait Jules Renard, et quelques Marseillais de la rédaction de RTL : il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas", conclut Pascal Praud.