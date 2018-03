publié le 29/04/2016 à 11:14

La méfiance envers l'Islam, jusque-là uniquement associée à l'extrême droite et d'une partie de la droite, ou plus récemment comme un marqueur "réactionnaire" dans le débat culturel, serait à présent largement et profondément partagée à gauche. Selon un sondage Ifop réalisé du 14 au 18 avril 2016 pour Le Figaro, 52% des électeurs socialistes considèrent que la place de l'islam est "trop importante". En 2010, ils n'étaient que 39%. Une défiance qui monte en puissance et illustre un rejet global de la religion musulmane en France.



En cause, les multiples attaques terroristes dont a été victime l'Hexagone en 2015. A titre de comparaison, un sondage de 1989 révélait que 33% des Français étaient par exemple "favorables" à la construction des mosquées contre seulement 13% aujourd'hui. À l'époque, 31% des sondés étaient opposés au port du voile. En 2016, ils sont 63%.

En Allemagne, ce phénomène de rejet est moins puissant mais la donne a tout de même changé à la suite des événements du 31 décembre de Cologne. "Alors que ces deux pays ont des histoires de l'immigration très différentes, analyse Jerôme Fourquet, le Directeur du Département Opinion de l'Ifop, cette convergence montre que les défis de ces questions majeures sont posés de manière similaire à toute la société occidentale".