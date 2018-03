publié le 27/10/2016 à 11:41

Les candidats à la primaire de la droite veulent le supprimer, les Français souhaitent le garder. Ils sont en effet 72% à s'opposer à la disparition de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), selon un sondage Odoxa-LinXea pour Le Parisien - Aujourd'hui en France, publié jeudi 27 octobre. Trois Français sur dix se disent d'ailleurs favorables à un renforcement de cet impôt.



C'est en 1982 que l'ISF a été instauré, un an après l'arrivée de François Mitterand au pouvoir. Cinq ans plus tard, c'est Jacques Chirac, alors premier ministre, qui a décidé de le supprimer. En 1989, le chef du gouvernement, Michel Rocard, l'a rétabli. Aujourd'hui, les détracteurs de cet impôt dénoncent le fait qu'il fait fuir les entrepreneurs et les capitaux à l'étranger, qu'il conduit à l'exil fiscal des contribuables les plus aisés et aussi qu'il décourage à la création de richesses, rapporte Le Parisien.

Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite donné vainqueur dans les sondages, a récemment indiqué que supprimer l'ISF était une mesure "très impopulaire" mais "absolument nécessaire". À en croire le sondage, pour l'aspect "impopulaire", l'ex-premier ministre a vu juste. Selon l'OFCE, l'ISF a permis à l'État de collecter 5,2 milliards d'euros en 2014. Deux fois moins que les droits de succession, qui ont rapporté 10,3 milliards d'euros et près de quatre fois moins que la taxe foncière, qui a permis à l'État de collecter 18,7 milliards d'euros.