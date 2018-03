et AFP

publié le 30/05/2016 à 17:46

La FNSEA, le premier syndicat agricole, réclame la proclamation de l'état de catastrophe naturelle pour aider les viticulteurs dont les domaines ont été touchés par les orages de grêle suite aux fortes intempéries de ces derniers jours. Cela constituerait pour eux, un moyen de combler en partie leurs pertes. "Cela ne suffira pas face au travail gâché, mais c'est le premier moyen pour garder le cap et l'espoir", indique la FNSEA dans un communiqué.



Les vignobles de Chablis, Cognac et du Beaujolais ont été particulièrement affectés par les intempéries. Pour le syndicat agricole : "C'est aux préfets désormais de prendre la mesure des dégâts et la seule mesure qui convienne, l'état de catastrophe naturelle pour les zones concernées.

Sur les 800.000 hectares de vignes françaises, seulement 15% sont assurés. Une situation difficile pour certains viticulteurs dont les vignes ont été hachées par la grêle. D'après Jérôme Despey, le président du conseil vin de l'établissement public FranceAgriMer : "Les impacts les plus forts se trouvent en Bourgogne et en Charente." Dans l'Yonne, les viticulteurs chablisiens avaient déjà eu à subir la grêle et le gel fin avril.