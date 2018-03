publié le 30/07/2017 à 09:28

Les pilotes de Canadair n'en peuvent plus. Alors que les départs de feu dans le sud de la France, et notamment dans le Var, ont ravagé plus de 7.000 hectares de végétation, un des syndicats représentant les pilotes de ces engins chargés de déverser, depuis les airs, de l'eau sur les feux de forêts, entend obtenir un rendez-vous à Matignon. Les pilotes souhaitent faire comprendre à Édouard Philippe que la France n'est pas équipée pour combattre efficacement les incendies de l'été, et ce, en raison de moyens insuffisants.



"Tous les ans, alors que nous devrions avoir 100 % de la flotte opérationnelle au 15 juin, nous avons en réalité que 75 % de la flotte qui est opérationnelle", déplore au micro de RTL Stéphan Le Bars, responsable syndical. "Petit à petit, nous avons de moins en moins d'avions, on a de plus en plus de mal à les récupérer car les périodes d'entretien sont de plus en plus longues", indique-t-il. Il demande donc à ce que tous les avions soient sur la ligne de vote au plus vite afin de faire face aux incendies réguliers qui prennent de l'ampleur en raison de la sécheresse estivale.

Une baisse des effectifs de 30 % sur cinq ans

Et c'est sans compter que la baisse des effectifs, que dénonce également Stéphan Le Bars. "On prend la diminution des effectifs de plein fouet, soit 30 % sur les cinq dernières années. Tout cela n'est plus acceptable, parce qu'à terme cela finira par un drame", analyse-t-il. L'expert estime que la maintenance de la flotte telle qu'elle est là deviendra de plus en plus difficile, notamment car sur les quarante prochaines années, la France va connaître une forte hausse des températures.

Sans compter que les feux de forêt s'étendent de Bordeaux jusqu'à Lyon, avec un pourtour méditerranéen particulièrement exposé. "On ne peut pas accepter de voir le genre de baisse que l'on a vu ces dernières années. Avoir deux Canadair sur des chantiers de 1.800 hectares, c'est juste une aberration. On ne peut plus accepter de travailler dans ces conditions".