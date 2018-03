Incendies dans le Sud-Est : "Une sorte de désolation paysagère"

publié le 26/07/2017 à 19:48

Les incendies ont ravagé plus de 5.000 hectares de végétation depuis lundi dans le Sud-Est, dont 80% en région PACA. Plusieurs habitations ont été réduites en cendres, les habitants sont traumatisés par des scènes apocalyptiques et les pompiers sont épuisés. L'aspect écologique, moins abordé, n'est pas à négliger dans ces incendies. En effet, les flammes ont de graves conséquences.



Le Conservatoire du Littoral pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a effectué des survols des zones brûlées et n'a pu que constater les dégâts causés par les flammes. "C'est une sorte de désolation paysagère", déplore François Fouchier, le délégué régional PACA du Conservatoire du Littoral, qui cite notamment le Cap du Golf de Saint-Tropez, le Cap Taya ou encore le Cap Lardier.

"C'est la désolation sur une langue de feu qui fait plusieurs centaines d'hectares où le feu a tout ravagé, notamment ces belles plantations et ces beaux pins d'Alep qui rendaient ces paysages tout à fait exceptionnels", se désole François Fouchier.

"Les sites que je viens d'évoquer sont des sites classés au type du paysage mais aussi identifiés au niveau du réseau européen Natura 2000, comme des espèces emblématiques de la biodiversité", précise-t-il.