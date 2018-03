Incendies dans le Sud-Est : les feux sont maîtrisés mais pas éteints

publié le 27/07/2017 à 09:20

Plus de 7.000 hectares de terrain ont été ravagés par le feu dans le Sud-Est depuis lundi 24 juillet. Touchant principalement le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse, les foyers se sont multipliés, à cause des vents violents et de la sécheresse. Actuellement, la plupart des foyers sont maîtrisés mais les feux ne sont pas éteints.



À Bormes-les-Mimosas, dans le Var, la situation est "plutôt favorable", selon les secours, qui craignent toutefois une "reprise" du feu, à cause du vent qui est encore prévu ce jeudi 27 Juillet. À Bormes, l'incendie qui a entraîné l'évacuation de plus de 10.000 personnes dans la nuit de mardi à mercredi "n'est pas complètement fixé mais on est en train de gagner la partie", a indiqué le lieutenant-colonel Michaël Bernier de la direction de la sécurité civile. Les pompiers sont encore mobilisés et la sécurité civile a mis à disposition des lits de camps pour les personnes évacuées.

Le feu a brûlé 1.500 hectares de forêt et de maquis dans le département, mobilisant plus de 550 sapeurs-pompiers, dont certains venus en renfort d'autres départements. À Artigues et La Croix Valmer, la situation est stabilisée mais reste sous haute vigilance : la préfecture du Var a interdit l'accès à tous les massifs forestiers.

Les Bouches-du-Rhône et la Corse également sous surveillance

Dans les Bouches-du-Rhône, les trois incendies de Carro, Peynier et un dernier qui avait démarré dans la nuit à Martigues, sont "maîtrisés" et en cours de noyage, a indiqué le SDIS. Ils restent "sous surveillance active", un vent d'ouest soufflant jusqu'à 35 km/heure étant prévu. "Dans un contexte de forte sécheresse, on a très peur des reprises", a-t-il été précisé. 200 à 300 pompiers restent mobilisés sur chaque site.



La situation est similaire en Haute-Corse, où le feu a ravagé 1.800 hectares de forêt. Au total, "plus de 6.000 femmes et hommes" ont lutté depuis le début de la semaine contre les différents feux qui ont brûlé environ 7.000 hectares de végétation dans le Sud, selon le Premier ministre Edouard Philippe, qui s'est rendu à Bormes-les-Mimosas mercredi 26 juillet.