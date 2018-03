publié le 28/07/2017 à 02:24

La plupart des feux de forêt étaient en passe d'être maîtrisés jeudi 27 juillet au soir dans le sud-est de la France et en Haute-Corse. Cependant, une "reprise importante" s'est manifestée à Artigues (Var) "à l'avant gauche", selon les pompiers. Aucune habitation n'est toutefois menacée. 480 pompiers restaient mobilisés pour lutter contre le feu à la tombée de la nuit.



Artigues a été particulièrement touchée par les feux de ces derniers jours : 1.700 hectares y ont brûlé. En tout, ce sont plus de 7.208 hectares qui ont été ravagés dans le Sud-Est et en Corse en quatre jours, selon le décompte du Centre opérationnel de crise de la zone sud, sans faire de victimes. Invitée à s'exprimer au micro de RTL, la lieutenant-colonel Karine Lejeune a évoqué l’enquête judiciaire qui va se mettre en oeuvre, "pour déterminer quelles sont les circonstances du départ du feu" dans le Sud-Est. Elle affirme que "l'hypothèse privilégiée reste l'action humaine volontaire ou non." Dans les Bouches-du-Rhône, trois personnes ont déjà été placées en garde à vue.

Apaisement général

À Bormes-les-Mimosas (Var), où les collines boisées autour de ce village touristique étaient en feu dans la nuit de mardi à mercredi, "le feu est fixé, les dernières fumerolles sont en passe d'extinction. Le travail des hommes au sol appuyés par les Canadair nous a permis d'être assez efficaces", a déclaré à l'AFP le colonel Frédéric Marchi Leccia, directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis83). Les conditions météo ont été nettement plus favorables pour les pompiers jeudi, avec des vents de moindre intensité.

Les pompiers et la mairie ont autorisé les personnes qui avaient été évacuées des habitations ou campings à rentrer chez elles, "de manière séquencée". "Nous allons vider chaque lieu l'un après l'autre par mesure de sécurité car nos engins circulent encore sur les mêmes routes, nos personnels travaillent sur les bords des routes", a expliqué le colonel Marchi Leccia.



Plus de 10.000 personnes ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi. 1.500 d'entre elles ont encore dormi la nuit suivante dans des salles municipales, d'autres à l'extérieur ou sous une tente sur la plage.

Toujours dans le Var, à La Croix-Valmer, le feu côtier a été fixé et maîtrisé. Il restait sous la surveillance de 34 pompiers.

Sursaut en Haute-Corse

En Haute-Corse, le feu de Biguglia a connu une "activité sur les lisières, mais il ne progresse plus", a informé le colonel Patimo. "Compte tenu des prévisions de risques aggravés", l'Assemblée de Corse a voté jeudi, à l'unanimité, une résolution pour "engager toutes les démarches utiles" pour que "des moyens aériens supplémentaires" soient mis à disposition des pompiers. Dans les Bouches-du-Rhône, les incendies de Carro et Peynier sont "maîtrisés" et restaient "sous surveillance active".