publié le 04/06/2018 à 11:48

C'était un engagement du gouvernement : la construction de 10.000 pensions de familles dans les cinq ans. Certaines entreprises ont bien entendu l'appel et ont pris Emmanuel Macron au mot. C'est le cas du patron du groupe immobilier Nexity, Alain Dinin, qui était l'invité de la Matinale de RTL lundi 4 juin.



Pourquoi se lancer dans le "très social" ? "Nexity est un opérateur immobilier qui traite de la copropriété, de la construction de logements de bureaux, et qui fabrique aussi mécaniquement (...) 3 à 4% de la production des logements sociaux en France", rappelle-t-il d'abord.

Mais c'est une "histoire d'hommes" qui est à l'origine de ce choix de l'entreprise. "On avait créé une pension de famille avec la Fondation Abbé-Pierre à la Ciotat. En début d'année, un des mes collaborateurs m'envoie ses vœux et me dit : 'C'est de la com'. Est-on digne de cela et ne devrions-nous pas faire autre chose ?'", raconte Alain Dinin.

Les deux hommes ont alors "mandaté un ancien ministre, Emmanuelle Cosse", pour déterminer si "un opérateur privé, réputé être très capitaliste, a une vocation ou a quelque chose à faire dans le logement très social".



"On a donc décidé de se lancer là-dedans comme un métier, et non pas quelque chose qu'on pourrait faire par intermédiaire d'une fondation ou de façon accessoire", insiste Alain Dinin.