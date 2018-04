publié le 12/04/2018 à 13:21

Le sentiment d'insécurité recule en Île-de-France. 51% des Franciliens déclaraient se sentir en insécurité en 2017, révèle une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme régional publiée fin mars. Ils étaient 55% en 2015. Un peu moins de la moitié a néanmoins déjà été victime d'une agression.



D'une manière générale, le sentiment d'insécurité recule dans la plupart des situations. Ils ne sont plus que 8% à ne pas se sentir en sécurité dans leur domicile, contre 10% deux ans plus tôt.

Un Francilien sur cinq dit en revanche avoir peur d'être seul le soir dans son quartier. Plus de la moitié des habitants d'Île-de-France déclarent en effet avoir au moins une nuisance dans leur quartier, mais celles-ci se limitent le plus souvent au manque de propreté ou à un voisinage bruyant.

La situation est moins bonne dans les transports, où 38% des Franciliens disent avoir peur, en particulier dans le RER. Un renforcement de la présence policière ne semble en revanche pas la solution pour améliorer leur sentiment de sécurité : 59% des habitants d'Île-de-France jugent la présence de la police "suffisante".



Enquête réalisée auprès de 10.500 Franciliens environ âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population régionale par département.