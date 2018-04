Il y aurait plus de 15 millions d'armes en circulation en France

publié le 25/04/2018 à 09:46

Et pour commencer un chiffre. 15 millions d'armes sont aujourd'hui en circulation dans notre pays. C'est certes 24 fois moins qu'aux États Unis, mais rapporté au nombre d'habitants, ça fait quand même 1 arme pour 4 français. Ce n'est pas rien. Ce chiffre, il fait ce matin la Une de l'hebdomadaire Le 1, qui rappelle que la France est l'un des pays européens les plus armés, c'est aussi paradoxalement celui qui a l'une des législations les plus strictes d’Europe en la matière.



Alors, parmi ces armes, il y a bien sur les vieux fusils hérités de la résistance mais aussi les kalachnikovs tout droit venus des Balkans et qu'on achète très facilement dans certains quartiers. Hélène Seingier et Jérôme Pierrat ont ainsi remonté ces filières d'approvisionnement.

Une kalachnikovs sur commande

L'histoire notamment de ce trentenaire de Marseille qui dans son arrière-boutique vend à qui en veut des armes de guerre. "On ne travaille qu'à la commande, sans stock. Les clients versent un acompte, on leur dit quand on a reçu la marchandise", raconte-t-il. "C'est notre contact qui les fait venir de son pays", ajoute-t-il.

Son contact c'est un ancien légionnaire d'origine serbe qu'il a connu à l'entrainement dans un club de boxe. Il achète les armes en ex-Yougoslavie. Facile à trouver car là-bas chaque maison en possède au moins une. Elles sont à 250/300 euros pièce, revendues 10 fois plus cher à Marseille.



Alors comment font-elles pour passer la frontière ? Et bien le plus simplement du monde, à pieds expliquent les deux journalistes. Les bus internationaux longtemps prisés pour ce genre de trafic sont désormais trop contrôlés.

L'antisémitisme à la une de la presse

De guerre il en est aussi question ce matin dans vos quotidiens. Guerre contre l'antisémitisme et ce débat autour de la responsabilité des musulmans. "Le Coran au cœur de la controverse", titre Le Figaro. Après le manifeste publié dans Le Parisien ce week-end, la tribune des imams hier dans Le Monde, un face à face ce matin à lire dans Libération, entre Michel Wieviorka et Alain Finkielkraut.



Le 1er juge le manifeste contre le nouvel antisémitisme partiel et partial. "Ceux qui veulent, écrit-il, partager la verve haineuse de Céline, rire avec Dieudonné, douter et soupçonner Soral ou encore récuser Auschwitz, ne sont pas tous musulmans, loin s'en faut". Le sociologue appelle les intellectuels à transcender les clivages en ouvrant un débat plus large sur le refus du racisme, à envisager « un grand pardon en quelque sorte ».

Estrosi contre un meeting du FN à Nice

Filkenkraut lui assume ce manifeste, il l'a d'ailleurs signé. Il a le mérite explique-t-il de mettre les points sur les i. "Il ne s'agit pas poursuit-il de stigmatiser les musulmans dans leur ensemble, mais de prendre acte d'un antisémitisme nouveau". "Moi, je ne crains rien dans mon quartier rive gauche, mais si je devais m'installer là où vivaient mes parents, entre République et Gare du Nord, je ne serais pas rassuré", illustre-t-il.



"On a vécu, conclut-il, trop longtemps dans le déni pour ne pas stigmatiser une population déjà précarisée, il faut désormais déchirer le voile".



Dans ce contexte signalons ce matin cette tribune publiée dans La Matinale du Monde. Tribune du maire de Nice Christian Estrosi et signée par 370 personnalités. Il condamne l'organisation dans sa ville du meeting du Front national le 1er mai. "Ses valeurs, le sectarisme, le repli sur soi la discrimination sont, écrit il, contraires à l'esprit de Nice".

Tuchel prépare son arrivée à Paris

La Matinale du Monde qui revient également ce matin sur la disparition de Henri Michel. C'est la Une de L'Équipe bien sûr, "L'élégance nantaise", titre le quotidien sportif. À propos de foot sachez que l'arrivé de Thomas Tuchel au PSG semble se confirmer. D'après le journal Le Parisien sa femme est venue seule cette semaine à Paris pour finaliser l'acquisition d'un futur logement, et pour trouver une école pour leurs deux filles.



Pas question en revanche pour l'intéressé de venir avant sa présentation officielle. Il prend actuellement des cours de français car, explique Le Parisien, il a bien l'intention de donner sa 1ere conférence de presse en français pour marquer les esprits.

Les pandas de Beauval plus forts que Chambord

Et on a commencé cette revue de presse en chiffres, en voilà un autre étonnant. Un million et demi, c’est le nombre de visiteurs qui se sont pressés au zoo de Beauval depuis la première sortie de Yuan Meng, le bébé panda. C'est 20% de plus qu'en 2017. Le zoo devient ainsi, et ça aussi c'est surprenant, bien plus visité que le château de Chambord, l’autre vedette touristique du coin. Le directeur du parc a dû embaucher 120 personnes, il lui en manque encore 50. Joli pied de nez à ceux qui pensait que cette histoire de panda était superflue. C'est en fait une sacrée arme... de séduction !