Il y a 25 ans : Prise d’otage à la Maternelle de Neuilly

publié le 14/05/2018 à 21:36

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, une émission spéciale consacrée à la prise d’otage de toute une classe de maternelle dans une école à Neuilly-sur-Seine. C’était il y a 25 ans, le jeudi 13 mai 1993. Ces enfants allaient passer, deux jours et deux nuits, 46 heures au total, avec leur institutrice, sous le contrôle d’un homme armé, casqué, cagoulé qui menaçait de tout faire sauter si on ne lui apportait pas une rançon de 100 millions de Francs.

La chaîne C8 diffuse lundi 15 mai 2018, un document qui réunit l’essentiel des acteurs de l’affaire qui racontent comment ils ont vécu « ce sommet de l’angoisse », jusqu’au dénouement final.





A cette occasion avec mes invités, dont le réalisateur du film et les archives sonores de la rédaction d’RTL, nous vous racontons les coulisses de l’affaire



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Laurent Kouchner, réalisateur du documentaire « Human Bomb, prise d’otages à la maternelle de Neuilly » diffusé sur la chaîne C8, Jean-Pierre About, ancien journaliste de TF1. A l’époque il avait couvert la prise d’otages pour la chaîne et il avait même échangé, quelques minutes, avec « Human Bomb », Claude Cancès, ancien patron du 36 quai des Orfèvres, Pierre Narboni, père d’un des enfants otages.