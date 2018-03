Ikea possède en France plus d'éoliennes que de magasins

publié le 31/03/2017 à 07:05

Avec 48 éoliennes, 25.000 panneaux solaires installés sur les toits de ses magasins, Ikea est devenu producteur d'électricité. Ce n'est pas juste pour verdir un peu son image. Non ! Ikea est une entreprise en France qui produit plus qu'elle ne consomme. Elle produit une fois et demi ce dont elle a besoin pour éclairer et chauffer ses 33 magasins et ses entrepôts. Elle vend donc le surplus à EDF.



Le groupe, fondé en 1943 par Ingvar Kamprad dans la ferme de ses parents Elmtaryd, dans le village Agunnaryd (tout cela forme l'acronyme Ikea), est depuis longtemps engagé dans la protection de l'environnement. Il a en France six parcs d'éoliennes. Il produit l'équivalent de la consommation d'une ville de 40.000 habitants.

À l'échelle mondiale, Ikea a décidé d'investir 3 milliard d'euros dans les énergies vertes. Il compte déjà 700.000 panneaux. C'est un investissement que n'ont pas forcément choisi de faire beaucoup d'entreprises pour l'instant. Mais dans quinze ans, quand les panneaux et les éoliennes auront été amortis, le groupe produira son énergie presque gratuitement.

La marque livre aussi dans Paris ses meubles avec des camions qui roulent au bio-méthane, produit avec des déchets organiques. Elle propose à ses clients de revendre leurs meubles d'occasion pour éviter trop de déchets. Alors tout n'est pas vert au royaume d'Ikea, qui mise son développement sur la consommation de masse, mais il y a un effort que ne font pas toutes les entreprises.