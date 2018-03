Hugo Sublet dirige la plus ancienne limonaderie de France

publié le 27/02/2017 à 11:30

Cela fait quinze ans que Hugo a redonné vie à la limonaderie de sa belle-famille, dont l'activité avait cessé pendant plus de dix ans. En 2002, il relance donc la saga familiale interrompue en 1991 par le départ à la retraite de son beau-père. La sixième génération reprend alors les mêmes méthodes et recettes ancestrales que celles utilisées par Faustin Girardet, le fondateur de l'entreprise au XIXe siècle.



"On a toujours les mêmes recettes. Elixia est fabriquée à partir de sucre de canne, d'extraits naturels de fruit et de plantes, d'eau gazéifiée et de colorations naturelles", explique Hugo Sublet.

Le secret d'une bonne limonade c'est aussi une bonne qualité d'eau, et celle du massif jurassien lui donne toute satisfaction. Mais tout en préservant l'héritage de la maison, il y apporte quelques nouveautés. "On innove beaucoup, comme Elixia Bio, une gamme de limonade biologique au sirop d'agave, très intéressante pour la glycémie", affirme notre artisan, qui mentionne également le "cola gourmet intitulé Elixia Cola".

Parmi les nouveautés, il y a les limonades aux cassis et aux framboises, mais aussi trois nouveaux parfums gardés encore secret.

Des bouteilles de limonade artisanale de la marque Elixia Crédit : RTL / Armelle Lévy

Actuellement, ils sont six dans l'entreprise pour fabriquer et vendre près d'un million de bouteilles. On trouve ses limonades dans les épiceries fines, les palaces et les restaurants étoilés. Et aujourd'hui, il ne regrette pas son choix.



"Au départ c'était un défi : je suis reparti de zéro, mais on a réussi à faire reconnaître la limonade comme un produit premium qualitatif, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent", se réjouit Hugo Sublet. Ses grandes bouteilles de limonades Elixia sont vendues entre 3 et 4,50 euros.