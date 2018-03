Henri Lachmann, grand patron au grand cœur

publié le 31/05/2017 à 21:18

À 78 ans, Henri Lachmann, passé par la direction de Strafor-Facom et celle de Schneider Electric, préside le Conseil d'administration de l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). L'hôpital vient de fêter sa millième greffe cœur-poumon.



"Mon engagement, c'est essentiellement la restitution, à ceux pour qui je peux être utile, de ce que la vie professionnelle m'a appris", explique-t-il au micro de RTL. Un besoin de rendre ce que la vie lui a donné, adressé "surtout aux jeunes". "J'ai l'immodestie de penser que je peux apporter pas mal de choses à cet hôpital, poursuit-il. L'hôpital Marie-Lannelongue est une entreprise. C'est une association à but non lucratif, donc c'est une entreprise sans actionnaires ni fonctionnaires, et j'essaye de leur apprendre les vertus ou la discipline du profit, du travailler ensemble."

Alors que l'hôpital célèbre sa millième greffe cœur-poumon, le chemin ne s'arrête pas là : Marie-Lannelongue développe un poumon artificiel. Cet appareil sera placé hors du corps, il prendra le relais de l'organe malade, et sera testé sur l'animal à partir de 2020.