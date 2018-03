Hasnaâ, chocolatière : "Je privilégie l'équilibre des goûts"

publié le 31/10/2016 à 13:41

Hasnaâ Ferreira a ouvert sa chocolaterie il y a à peine deux ans. Et déjà elle vient d'être récompensée d'un Award de la meilleure chocolatière 2017 et tablette d'or du fameux Club des Croqueurs de Chocolat. D'autant qu'elle n'a pas toujours été chocolatière. "C'est vraiment une matière qui me fascinait depuis toujours. C'est juste que je n'osais jamais imaginer le pratiquer en tant que métier. Alors j'en ai fait plein : chef de publicité, assistante de direction dans une école de prépas...", raconte-t-elle. "À chaque fois ça ne me plaisait pas. J'ai recommencé à zéro. J'ai alors réalisé que c'était la passion qui me manquait dans mon métier", confie la jeune femme.



Après mûre réflexion, à la question "Qu'est-ce que j'aime vraiment ?", elle voit le chocolat. "C'est une passion en tant que fervente consommatrice (...) Quand on sait répondre à une question qui nous taraude, tout est simple après", dit-elle. Aujourd'hui, Hasnaâ est passée maître dans l'art de marier les saveurs. Comme le praliné-coriandre, une recette "assez subtile, avec des notes assez chaudes très longues en bouche". Elle cite aussi les ganaches grand cru et les "wonder barres".

En quête d'un renfort pour Noël

Elle a passé son CAP de chocolatier "tard, à 29 ans". Pas suffisant à ses yeux. "Il faut s'entraîner constamment (...) J'ai la chance de penser les chocolats comme un cuisinier, pas comme un pâtissier", affirme Hasnaâ. "Un pâtissier, ça va être la beauté du geste. Ce n'est pas ce qui prime pour moi, c'est vraiment l'équilibre des goûts qui va compter le plus", insiste-t-elle.

En deux ans, la chocolaterie d'Hasnaâ est passée d'une personne à six salariés : trois dans l'atelier et trois à la vente. Mais ils seront bientôt sept. Il faut des renforts pour préparer les boîtes de Noël. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre CV à Hasnaâ à Bordeaux.