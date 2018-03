publié le 27/09/2016 à 07:00

Les Français et les vaccins, c'est toute une histoire. Si Pasteur a fait entrer l'Hexagone dans l'histoire de la vaccination, nos contemporains ne sont pas fans de cette méthode immunitaire. Selon une récente étude de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, 41% des Français estiment que les vaccins ne sont pas sûrs et 12% pensent que les vaccins infantiles ne sont pas importants. Un raisonnement qui pourrait favoriser le développement de nombreuses maladies ces prochains mois. En effet, quelques piqûres anodines garantissent de passer un hiver serein.



S'il n'est pas obligatoire, le vaccin contre la grippe est particulièrement recommandé, notamment pour les populations à risques, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 65 ans. À noter que la campagne de vaccination contre la grippe démarre vendredi 7 octobre. Les personnes atteintes de pathologies respiratoires et broncho-pulmonaires sont elles aussi incitées à se faire inoculer le vaccin. Celui-ci doit être pris chaque année, en une fois à partir de 9 ans, et en deux fois en primovaccination pour les enfants de 6 mois à 8 ans.

Quels vaccins pour passer un hiver serein ?

Autre vaccin recommandé qui pourrait sauver des vies, celui contre le pneumocoque doit être pris très tôt. Destiné à lutter contre la bactérie à l'origine des pneumonies, il peut être pris pour la première fois par les nourrissons de 2 à 24 mois, à raison deux injections à 2 mois d’intervalle à l’âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois. Au-delà de 24 mois, le vaccin contre le pneumocoque est recommandée aux personnes à risques, adultes comme enfants.

Toujours dans la catégorie des infections respiratoires virulentes en hiver, la coqueluche peut être évitée grâce à un simple vaccin. Celui-ci se compose de deux injections à deux mois d’intervalle, à l’âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois, suivies d’un rappel à l’âge de 11 mois. Un rappel est recommandé à l’âge de 6 ans et deux autres suivent entre 11 et 13 ans, puis à 25 ans.



Enfin, le trio Rougeole-Oreillons-Rubéole très actif en hiver fait l'objet d'un vaccin unique à inoculer en deux doses aux enfants de 12 à 18 mois. Pour les patients qui auraient peur de ne pas être à jour, ou pour les jeunes parents qui ne sauraient pas quand faire vacciner leurs enfants, le gouvernement a publié un calendrier détaillé sur le site Vaccination Info Service.

Le calendrier des vaccinations 2016 Crédit : Vaccination Info Service

Les vaccins obligatoires pour les écoliers

Et puis, si certains parents sont réticents à l'idée de se faire vacciner, ils devront bien se plier à la loi pour leurs enfants. Afin d'être admis en maternelle et en élémentaire, les écoliers français doivent en effet être obligatoirement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, avant leur entrée à l'école, sauf certificat médical de contre-indication. Si ce n'est pas le cas, les parents ont trois mois après la rentrée pour faire inoculer le fameux vaccin DTP à leurs enfants. Un traitement qui permet d'éviter "2 à 3 millions de décès par an", selon l'OMS.