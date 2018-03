Grippe aviaire : le foie gras sera plus cher et plus rare à Noël

Cette année plus que les autres, le foie gras sera une denrée de luxe à Noël. L'entrée phare des fêtes pourrait se faire rare dans les supermarché français. En 2016, la crise de la grippe aviaire a forcé la filière a arrêter sa production plusieurs mois, générant une baisse de 25% par rapport à l'an passé. "Il manquera du foie gras frais pour la fin d'année, indiquent les professionnels du secteur réunis au sein du Cifog (Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras). N'attendez pas le 24 décembre pour faire vos courses!". Dans les départements touchés par l'épidémie , 8 millions de canards n'ont pas été produits. Quant aux départements épargnés, ils n'ont pas augmenté leur production pour investir dans la mise aux nouvelles normes de biosécurité des bâtiments . "Avec une baisse de la production à deux chiffres, on peut s'attendre à une hausse des prix du foie gras à deux chiffres, entre 10 et 20% ", a expliqué Jean-Jacques Caspari, du Cifog lors d'un point presse. Pour lui, la filière en a encore pour " 12 à 18 mois " avant de pouvoir sortir du trou où l'a plongé cette crise "inédite", qui a démarré en Dordogne cet automne.

Grippe aviaire : le foie gras sera plus cher et plus rare à Noël

