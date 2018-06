publié le 02/06/2018 à 17:52

Pour la 26e journée de grève contre la réforme de la SNCF, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé ce dimanche 3 juin. La direction du groupe a annoncé ce samedi 2 juin qu'il faudra compter sur 2 TGV sur 3, 2 Intercités sur 5, 1 TER sur 2 et 2 Transilien sur 3 pour l'Ile-de-France.



Dans le détail pour la région parisienne, les lignes D Sud, H et R seront les plus impactées. Des perturbations auxquelles il faudra ajouter "d'importants travaux" engagés ce week-end sur les lignes B, D, H, J, K, L, N , P et R.



À l'international, le trafic de l'Eurostar, du Thalys et sur les liaisons France-Allemagne et France-Espagne sera "quasi normal". Deux trains sur trois sont prévus entre la France et l'Italie, ainsi que pour les trains Lyria (liaison France-Suisse, ndlr).

Du côté des TGV, la SNCF a donné quelques précisions : les lignes intersecteurs seront les plus touchées, avec seulement 2 trains sur 5 prévus. 7 trains sur 10 sont en revanche annoncés pour les axes Atlantique et Sud Est, ainsi que pour les Ouigo. Enfin, on attend 3 trains sur 4 pour l'axe Est, 3 sur 5 pour l'axe Nord.

Les 4 organisations syndicales de SNCF ont déposé un préavis de grève national depuis le 2 avril 2018 à 19h. Par conséquent le trafic sera perturbé sur le réseau ferroviaire le Dimanche 3 Juin. #InfoTrafic #GrèveSNCF



