Grève : des soignants du CHU de Toulouse reprennent le clip Basique d'Orelsan

publié le 14/06/2018 à 09:51

Lassés de ne pas être entendu après des mois de grève, le personnel soignant de l'hôpital de Toulouse a décidé de passer à la vitesse supérieure.



La vidéo mise a déjà été vue plus de 3 millions de fois sur Facebook comme le note le journal Sud-Ouest. La manifestation à papa prend en coup de vieux écrit de son côté la Dépêche du Midi. Ce clip, c'est l'un des salariés du CHU qui l'a réalisé, le secrétaire syndical de l'hôpital Sylvain Terrié. "Cela fait des mois explique-t-il qu'on est en grève, et qu'on n'est pas entendus. Tout le monde s'en fout. On a donc décidé d'utiliser une autre forme d'expression, qui ne donne pas dans le pathos, qui soit positif".

Le tout a été tourné entre deux averses et posté sur le net en début de semaine après avoir eu l'autorisation d'Orelsan. "Cela lui a plu", raconte le délégué syndical.

Le don du sang à l'honneur

C'est aujourd'hui la journée mondial du don du sang, La Voix du Nord a modifié son nom pour l'occasion. Les lettres A, B et O ont disparu. On lit donc ce matin L V IX DU N RD. Le quotidien participe à l'opération lancée par l'établissement du don français, opération baptisé missingtype et qui consiste à gommer tous les A, les B et les O (3 lettres des groupes sanguins pour sensibiliser le grand public à l'importance du don).



Il s'agit de montrer que ces 3 lettres ont plus de pouvoir que d'autres explique Libération qui a aussi joué le jeu. Aujourd'hui seul 4% des Français en capacité de donner leur sang le font. Et chaque année 170.000 sortent du circuit. Il y a urgence à recruter et à fidéliser aussi les donneurs.



D'autant que les besoins sont immenses, il faut chaque jour, rien qu'en France, 10.000 dons, pour soigner chaque année près d'un million de patients. L'établissement français du sang rappelle que c'est très rapide, 45 minutes en moyenne selon son président soit l'équivalent d'une mi-temps de football.

La Coupe du Monde sur toutes les unes

Le football envahi les quotidiens ce jeudi 14 juin. Le coup d'envoi de la coupe du monde fait la une de presque tous les journaux. "Le monde est foot" titre ainsi La Provence. "La fête commence", ça c'est la une de Ouest-France ou encore "Le monde débarque en Russie", titre de son côté La Nouvelle République.



Le Parisien aujourd'hui en France explique pourquoi il croit aux chances des Bleus. Le journal s'est notamment intéressé aux Coupe du Monde et aux coupes de cheveux. Petit comparatif, photo à l'appui, de l'évolution capillaire de nos joueurs. Fini les excentricités, ils ont tous ces derniers jours adoptés une coupe plus sage. Signe sans doute écrit le journal de leur réelle volonté d’être concentré sur les objectifs sportifs.