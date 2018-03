publié le 26/09/2017 à 08:38

Ratifiées par Emmanuel Macron vendredi 22 septembre, les ordonnances réformant le marché du travail continuent à susciter la contestation dans le pays. Les chauffeurs routiers ont ainsi débuté la deuxième journée de mobilisation d'un mouvement reconductible porté par les syndicats CGT et Force ouvrière.



Des actions "se mettent en place dans le Nord, à Rouen, Caen, Nantes, Rennes et Marseille", a indiqué à l'AFP Jérôme Vérité, numéro un de la CGT-Transports. Quelques blocages sporadiques ont été constatés, notamment au dépôt pétrolier de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. Une zone logistique à Vitrolles a également été ciblée.

De con côté, Bruno Lefebvre de FO a relevé des points de mobilisation dans "un dépôt de bus à Rennes", sur un rond-point fréquenté du sud de Rouen, à Carquefou près de Nantes, sur une voie d'accès à Marseille ou encore dans la zone industrielle nord de Lens.



Des blocages déjà levés

À Caen, une trentaine de grévistes filtraient mardi 26 septembre les entrées et sorties du dépôt de carburant de Mondeville, à l'est de la ville, d'après la CGT. Jointe par l'AFP, la préfecture a précisé que le site n'était "pas bloqué". "Les manifestants sont présents aux abords et les véhicules circulent, il leur a été rappelé que le droit de grève est bien évidemment respecté mais que les blocages ne seront pas admis".





À La Rochelle, les routiers ont décidé de "lever" leur mouvement provisoirement, après avoir échoué à bloquer les dépôts pétroliers de La Pallice.



Pour tenter de dénouer la crise, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a invité syndicats et organisations patronales à une réunion jeudi pour discuter du "dumping social et de la concurrence déloyale".