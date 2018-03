publié le 25/07/2016 à 17:59

Air France prévoit d'assurer environ 70% de ses vols intérieurs et moyen-courriers ainsi que "plus de 90%" des long-courriers, mercredi 27 juillet, au premier jour d'une grève des hôtesses et stewards. Cette "première estimation sera confirmée définitivement" mardi en fin de matinée, précise la direction, faisant état de 35% de grévistes en moyenne parmi le personnel navigant commercial.



Le moyen-courrier inclut les vols européens, ainsi que ceux opérés depuis et vers l'Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) ou Israël. Quelques vols locaux en Asie et en Afrique peuvent également être impactés. "Les vols Air France opérés par un avion d'une autre compagnie, dont HOP!, KLM et Delta, ainsi que les vols Transavia ne sont pas concernés", précise Air France.



En désaccord sur le texte du nouvel accord d'entreprise négocié depuis mi-avril, le SNPNC-FO et l'UNSA-PNC, qui revendiquent 45% des voix du personnel de cabine, font pression sur la direction avec le soutien des pilotes. Cet accord fixe notamment les règles de travail, de rémunération et d'avancement.