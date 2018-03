publié le 27/07/2016 à 19:09

Le mouvement social chez Air France va durer au moins une semaine et impacte légèrement le trafic des voyageurs en cette période estivale. La grève des hôtesses de l'air et stewards d'Air France peut occasionner quelques problèmes. S'il y a différentes façons de se renseigner pour savoir si son vol est impacté par la grève, la procédure de remboursement comporte également plusieurs conditions.



Air France promet de changer gratuitement les billets si vous décalez vos dates de voyages après la grève entre le 3 et le 12 août. Sinon, l'annulation complète du voyage est possible en échange d'un avoir valable un an et non d'un remboursement.

Si l'on doit maintenir son voyage, il faut vérifier que l'on remplit les différentes conditions d'Air France. Si le vol est annulé ou retardé de plus de cinq heures, vous êtes remboursé intégralement. Il y a également une prise en charge de frais de transports utilisés (bus, voiture, train) pour effectuer son voyage jusqu'à 120 euros en France et 200 euros en Europe. D'éventuels frais d'hôtel peuvent également être remboursés à hauteur de 120 euros la nuit et 25 euros pour un repas. Pour réclamer tout cela, il faut remplir un formulaire sur le site, une ligne téléphonique est également ouverte au 01.57.02.10.58 pour plus de renseignements.

>>Le portail de remboursement d'Air France