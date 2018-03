publié le 27/07/2016 à 18:10

Les passagers d'Air France sont confrontés à une grève d'une semaine du personnel naviguant de la compagnie. Pour ce vendredi 29 juillet, la compagnie prévoit d'assurer "plus de 90%" de ses vols long-courriers, "85%" de ses vols domestiques et "plus de 75% de vols moyen-courriers de et vers Paris - CDG" selon un communiqué.



Le programme de vols d'Air France était conforme aux prévisions mercredi 27 et jeudi 28 juillet, premiers jours d'une grève des hôtesses et stewards qui intervient en plein chassé-croisé estival, avec l'annulation de 13% des vols par la compagnie. Le PDG de la compagnie, Jean-Marc Janaillac, s'est même excusé pour cette grève qui tombe en pleines vacances.

Vérifiez le statut de votre vol

En cas d'annulation ou de retard, Air France dispose d'un service nommé "AF Connect" qui informe directement les clients sur leur téléphone portable ou par e-mail à partir du moment où leur contact a été indiqué à la compagnie. Si les coordonnées des passagers sont à jour, toutes les informations parviennent ainsi automatiquement.



En revanche si cela n'a pas fonctionné, avant de se rendre à l'aéroport, il est recommandé de vérifier le statut de son vol sur le site airfrance.com, qui propose un suivi de chaque vol en temps réel.

>>Le portail Air France de suivi des vols en temps réel



D'autres moyens sont mis à la disposition des clients pour contacter la compagnie. Sur les réseaux sociaux vous pouvez avoir des informations complémentaires sur votre vol si vous mentionnez la compagnie dans tweet en écrivant @AirFrance ou @AirFranceFR. Les "community managers" sont, s'ils ne sont pas débordés, assez réactifs et vous tenteront de vous guider par message privé.



Des moyens plus traditionnels sont également à disposition des voyageur inquiets de la tenue de leur vol : le numéro non surtaxé 09.69.39.02.15 (de 7h30 à 22h).