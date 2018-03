Grand froid : une nuit aux côtés des SDF avec la Croix-Rouge de Paris

publié le 29/11/2016 à 09:32

Le froid s'installe en France pour toute la semaine. Jusqu'à moins cinq degrés sur la moitié nord ce mardi 29 novembre au matin, c'est donc l'urgence pour les sans-abri. Partout en France, des bénévoles se sont activés toute la nuit pour venir en aide à celles et ceux qui dorment dans la rue.



RTL s'est rendu dans le XVème arrondissement de Paris. À quelques minutes du départ, les bénévoles s'activent dans la cuisine du local de la Croix-Rouge. Claire, la chef d'équipe, veille au bon déroulement des préparatifs : "On amène de la soupe, du café, du thé et des duvets parce qu'il fait quand même assez froid", indique-t-elle. La camionnette de maraude est à peine chargée que Claire reçoit déjà un signalement du Samu social. Dans un arrondissement voisin, les bénévoles ont trouvé un sans-abri installé sur une grille d'aération qui souffle de l'air tiède, ils l'ont emmené dans un centre d'hébergement au sud de Paris.



D'autres SDF viennent spontanément à la rencontre de l'équipe. À l'image de Yves qui aimerait dormir dans un duvet : "L'été c'est moins grave, parce qu'il fait beau et chaud. Mais l'hiver, la pluie, le vent, c'est pas marrant. On m'a offert un petit café avec un petit gâteau, ça fait du bien", confie Yves à qui l'équipe de la Croix-Rouge a finalement fourni un duvet. Yves passera les prochaines nuits dehors, par des températures proches de zéro.