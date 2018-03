Gastro-entérite : "Face à une flambée comme ça, il faut être encore plus vigilant"

publié le 28/10/2016 à 08:10

L'épidémie de gastro-entérite est particulièrement précoce cette année, avec trois mois d'avance. Si d'ordinaire le seuil épidémique est atteint en janvier, le mois d'octobre est particulièrement touché. C'est la deuxième semaine de suite que le seuil épidémique a été dépassé dans plusieurs régions de France. "Les conditions météo assez douce, assez humides favorisent peut-être l'apparition des virus, mais c'est très compliqué de savoir comme ça va arriver", explique le docteur Christophe Génies qui exerce près de Tours.



Pour tenter de se protéger contre la gastro, "les règles élémentaires de lavage des mains, d'un minimum d'hygiène, doit permettre d'éviter la propagation", rappelle le médecin. Éviter les contacts, se laver les mains après avoir été aux toilettes, autant de gestes qui sont nécessaires. "Face à une flambée comme ça, il faut être encore plus vigilant", affirme Christophe Génies.

Mais parfois la prévention ne suffit pas et le virus s'installe. Il faut alors "rester chez soi", mais "il n'y a pas de traitement curatif". Face à des symptômes qui vont se manifester pendant 48h, la seule solution restera des traitements contre le mal de ventre, la diarrhée et les vomissements. Christophe Génies martèle l'importance "de l'hydratation, en particulier chez les tout petits, parce que le risque avec ces pathologies, c'est que les personnes se déshydratent". Pour cela, une seule solution : boire de l'eau, voir un Coca "un peu battu sans bulles", qui va "ralentir le transit et favoriser l'hydratation sucrée".