publié le 30/07/2017 à 20:20

"Cela tombe naturellement très mal". Ce sont les mots du porte-parole de la SNCF, Matthieu Chabanel, lors d'une conférence de presse organisée dimanche 30 juillet à la suite de la paralysie totale qui a frappé la gare Montparnasse. En cause : une panne de signalisation, en plein weekend de chassé-croisé des vacances.



La compagnie ferroviaire dit avoir choisi de "privilégier la sécurité" en interrompant totalement le trafic dans cette gare qui dessert la Bretagne et le Sud-Ouest, au plus grand désarroi des voyageurs. Le trafic a pu reprendre à 14h23 avec le départ d'un TGV à destination de Toulouse initialement programmé à 11h52. Peu après midi, la SNCF avait annoncé une reprise "très progressive" de la circulation autour de 13h, au rythme de trois TGV au départ et à l'arrivée par heure, contre "jusqu'à 9" en temps normal.

Seulement, la SNCF ne connaît toujours pas les origines de la panne de signalisation. Par conséquent, le trafic risque d'être à nouveau perturbé lundi 31 juillet dans la matinée, comme l'a anticipé Rachel Picard, la directrice générale de SNCF Voyages, qui a d'ores et déjà prévenu qu'il y aurait "moins de trains" que prévu et conseillé "de voyager demain plutôt dans l'après-midi".