Froid : "Nous avons 2.000 tonnes de sel en stock", en Seine-et-Marne

Les routes sont particulièrement surveillées face au froid qui s'installe sur le pays. Celles d'Île-de-France, fréquentées par des milliers d'automobilistes font l'objet d'une attention toute particulière. En Seine-et-Marne, le réseau est très grand avec 4.325 kilomètres de routes départementales. "Nous avons un dispositif de viabilité hivernal, un dispositif de grande ampleur qui s'établit du 14 novembre au 13 mars", explique Jean-Jacques Barbaux, président du conseil départemental de Seine-et-Marne.



Pour faire face, 310 agents et 39 unités de salage sont à pied d'œuvre pour assurer une circulation de qualité. "Nous avons 2.000 tonnes de sel en stock", précise Jean-Jacques Barbaux. Pour savoir s'il faut intervenir, la température de la route est mesurée. "Cette année, nous avons mis l'accent sur la prévention et la communication avec les Seine-et-Marnais et les communes".

16.000 personnes se sont inscrites à un système de mail et de sms. Cela leur permet d'être alertés en temps réel "sur les conditions climatiques, voire la suppression des transports scolaires ou autres".