publié le 28/11/2016 à 12:09

François Fillon, plébiscité à la primaire de la droite et du centre

François Fillon, très net vainqueur dimanche de la primaire de la droite face à Alain Juppé, sera le champion de son camp à l'élection présidentielle de 2017, avec de bonnes chances de l'emporter face au FN et à une gauche atomisée.





"C'est une victoire de fond, bâtie sur des convictions", une "vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance", et "les électeurs ont trouvé en moi les valeurs françaises", a lancé cet ancien chef du gouvernement à son QG de campagne parisien, entre hurlements de joie et cris "Fillon président".



Sur 9.882 des 10.229 bureaux dépouillés, selon les chiffres disponibles à 23H00 sur le site de la Haute autorité, François Fillon recueillait 66,5% des suffrages contre 33,5% pour le maire de Bordeaux.



François Fillon réussit un double exploit: arrivé largement en tête au premier tour (44,2%), il a écarté les deux favoris des sondages, Alain Juppé mais aussi Nicolas Sarkozy dont il fut cinq ans le Premier ministre (2007-2012), sèchement éliminé il y a une semaine.



François Fillon a, une nouvelle fois, eu une "pensée particulière" pour Nicolas Sarkozy, hommage qui a déclenché des huées parmi les partisans d'Alain Juppé. Il a aussi adressé "un message d'amitié, d'estime et de respect" à son adversaire, un "homme d'Etat".



A moins de six mois de la présidentielle, le champion de la droite a assuré qu'il aurait "besoin de tout le monde" dans son camp pour "vaincre" la gauche et le Front national et attirer "ces électeurs qui ne sont aujourd'hui pas des nôtres".



Son programme, d'inspiration libérale, prévoit notamment 500.000 suppressions d'emplois publics, la fin de l'ISF, une hausse de TVA, l'abrogation des 35 heures, la retraite à 65 ans.



Longtemps favori et lourdement battu à l'arrivée après une campagne d'entre-deux-tours très tendue, Alain Juppé a souhaité à François Fillon "bonne chance pour sa campagne présidentielle et pour la victoire en mai prochain".

Pour ce second tour, les électeurs se sont rendus encore plus nombreux dans les 10.228 bureaux de vote qu'il y a une semaine.

Selon des chiffres provisoires, plus de 4,2 millions de votants se sont déplacés dimanche. En 2011, 2,9 millions d'électeurs avaient participé à la primaire initiée par le PS, qui retente l'exercice les 22 et 29 janvier.





