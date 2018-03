François Fillon est-il devenu un personnage de Colombo ?

publié le 31/03/2017 à 10:15

Au lendemain de la prestation de François Fillon sur RTL, deux articles font un curieux parallèle ce vendredi 31 mars entre les propos de François Fillon et la ligne de défense des accusés dans Colombo. "Jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de Penelope était fictif", a lancé le candidat Les Républicains sur notre antenne. "Les techniques de défense que Fillon partage avec les meurtriers dans Colombo", titre Libération. Feindre la transparence, se dire en état de choc, puis se montrer agressif, avant de lancer un défi, le candidat de la droite utilise depuis le début les mêmes ficelles que les assassins de la série. C'est aussi ce qu'a remarqué Le Huffington Post. "Cette phrase de François Fillon semble tout droit sortie d'un épisode de Colombo", titre le site, qui publie une preuve accablante.



"C'est en mettant l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de preuve de culpabilité, plutôt que d'insister sur l'innocence de son couple, que le candidat de la droite inspire la comparaison avec Colombo", écrit le Huff Post. Le coupable venait narguer le célèbre lieutenant à la 403 vers la fin de tous les épisodes. Colombo lui expliquait alors toute son enquête, et prouvait implacablement sa culpabilité avant de le remettre à la police. On sait déjà que vu que l'on n’a jamais entendu la voix de Penelope Fillon, le feuilleton du "Penelope gate" n'est pas terminé.

Les techniques de défense que Fillon partage avec les meurtriers dans «Columbo» https://t.co/cnzbDGcVGf pic.twitter.com/v8tH29aRvB — Libération (@libe) 30 mars 2017

Une élection plus indécise que jamais

"Le mystère du vote caché" titre en une L'Opinion, le vote caché, c'est une théorie développée par la droite et le FN et qui voudrait qu'une partie des électeurs n'avouent pas aujourd'hui voter pour Fillon abîmé par les affaires, mais finiront par le faire. Le problème c'est que la part d'indécis rend tout pronostic aventureux. Le Monde pose la question : "comment expliquer la volatilité grandissante des électeurs ?" Faut-il y voir de l'incohérence, de la légèreté ? "Non, écrit Ariane Chemin, l'électeur discipliné d'hier a fait place à un électeur éclairé, plus informé, plus critique et plus exigeant que ses aînés".

Le site Slate avance ce matin une autre hypothèse : et si, une nouvelle fois, les sondages se trompaient complètement ? Et si la grosse surprise de cette élection, c'était l'élimination de Marine Le Pen dès le premier tour ? Marianne de son côté prédit une autre surprise : "Mélenchon joue la lutte finale" titre l'hebdo. Succès de sa marche pour la VIe république, prestation très remarquée lors du débat sur TF1, meeting à guichets fermés : il se passe quelque chose avec Mélenchon disent les observateurs et même les militants l'ont remarqué "il y a clairement un changement d'ambiance sur le terrain, les gens prennent les tracts, discutent , sourient..."

Jean-Michel Servant du Midi Libre le dit aussi : "Mélenchon, écrit-il, est devenu un acteur incontournable de cette élection". Dominique Garraud dans La Charente libre renchérit : "la France insoumise mène une campagne dont l'enthousiasme contraste avec celle de ses concurrents."

Trésors convoités ou oubliés

"Poutine convoite les richesses de l'Arctique", titre ce matin Le Figaro, qui raconte comment ce territoire en partie sous juridiction russe est hautement stratégique pour ses ressources en gaz et en pétrole. Mais l'Arctique appartient en grande partie au Canada et il faut lire l'incroyable reportage avec les "Artic rangers", les gardiens des glaces du Canada, des militaires en motoneige qui opèrent par -55° pour assurer un contrôle minimal sur ces immensités. Le long du 70ème parallèle, où une ligne de radar avait été installée par Washington et Ottawa dans les années 50.



M, le magazine du Monde s'intéresse ce weekend dans un numéro spécial design à ces objets qui n'ont jamais vu le jour, des objets trop compliqués à réaliser , trop superflus. Comme cette fontaine à champagne pas assez aboutie, qui ne gardait pas les bulles, ou cette chaise bancale parce que ses pieds étaient trop fins. Il y a aussi les objets trop en avance sur leur époque, l'histoire du design regorge de ce genre de ratés. Ainsi au début des années 70, le pionnier du design français, Gérard Caron, avait voulu lancer le jus d'orange en brique carton pour Danone.





À l'époque, seul le lait se vendait en brique. Des tas de tests ont été réalisés, rien à faire à chaque fois les consommateurs-cobayes pensaient boire du lait aromatisé à l'orange. Quelques années plus tard, un designer américain dessinera les lignes d'un packaging identique pour l'américain Tropicana, qui raflera la mise. En design comme dans tout, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort sur toute la ligne. Ce n'est pas une raison pour abandonner, les studios de design intègrent l'erreur dans leur budget, l'échec étant indissociable de la recherche. "Le danger, dit un designer, ce serait de se mettre à l'abri des révolutions, d'être trop raisonnable". Et il cite l'inventeur Thomas Edison : "je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne fonctionnent pas".