Téléfilm sur le Bataclan : "On veut être respectueux", assure France 2

publié le 29/11/2017 à 14:30

Avec Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian dans les premiers rôles, le téléfilm Ce soir-là portera sur l'après Bataclan. Son objectif: proposer une photographie du monde actuel depuis les attentats du 13 novembre, à travers l'histoire d'amour de deux personnes portant secours aux blessés ce soir là.



L'événement étant encore récent, nombreux sont les sceptiques quant à cette production. Notamment Philippe Dupperon président de l'association "13onze.15, fraternité et vérité" : Inévitablement il va falloir montrer des scènes extrêmement pénibles. Cela va raviver des plaies chez les parents encore endeuillés".

Mais Fanny Rondeau assure vouloir éviter toute forme de voyeurisme. Plusieurs associations de victimes ont été consultées pour coller à la réalité "on veut être le plus respectueux possible. L'idée c'est de trouver le moyen de mettre en avant les valeurs humaines, de solidarité et de rencontre, plutôt que d'insister sur des choses très dures, et traumatiques".



Aucune date de diffusion n'a encore été fixée.