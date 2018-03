publié le 29/05/2016 à 10:26

"L'orage il faut le craindre, mais ne pas en avoir peur pour autant." Raymond Piccoli est un astrophysicien spécialiste de la foudre, et ne se veut pas alarmiste après l'accident qui a fait 11 blessés samedi 29 mai à Paris dans l'enceinte du parc Monceau. Directeur du laboratoire de recherches sur la foudre, il en dévoile ses secrets ce dimanche 29 mai sur RTL.



Il explique qu'il faut faire attention aux idées reçues. Même si le para-tonnerre est une bonne protection, il arrive très régulièrement de voir la foudre frapper au pied de bâtiments équipés de para-tonnerre. "Ce qui est le plus dangereux avec la foudre, c'est la perte du bon sens et la méconnaissance du phénomène", explique Raymond Piccoli.

On meurt "foudroyé", on est "fulguré" lorsqu'on est blessé

Il détaille ce que la foudre peut provoquer chez l'homme. Le passage de la partie électrique peut causer des dégâts au niveau cardio-vasculaire, des effets thermiques (brûlures), un passage dans le système nerveux, des fractures voire la mort instantanée.

"Un orage est dangereux dès que l'on entend tonner", assure Raymond Piccoli. Quels gestes adopter dans ce cas-là ? Il faut s'abstenir de se mettre sous les arbres, près des points d'eau, de points elevés, de structures métalliques, et se rapatrier dans un endroit en dur. Autre précision étymologique : on meurt "foudroyé", et lorsqu'on est blessé on est "fulguré".