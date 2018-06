publié le 17/06/2018 à 05:46

Une soixantaine d'élevages de volaille produisant des œufs biologiques aux Pays-Bas ont utilisé une quinzaine de produits pesticides et désinfectants non autorisés. C'est ce qu'a révélé ce samedi 17 juin l'association Foodwatch, un an après le vaste scandale sanitaire des œufs contaminés au fipronil.



Pour rappel, la crise des œufs contaminés s'est répandue en Europe en août 2017 après la découverte de la contamination au fipronil, un insecticide animal de compagnie dont l'utilisation est interdite dans l'Union européenne sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire. Des dizaines de millions d’œufs avaient été détruits et retirés des rayons dans les supermarchés à travers l'Europe, l'affaire ayant même atteint Hong Kong.

Or, pour Foodwatch, le fipronil n'est que "le sommet de l'iceberg". L'organisme militant pour une "alimentation saine, honnête et sûre" a publié samedi les rapports d'inspection du superviseur Skal Biocontrole auprès de 250 fermes d’œufs biologiques, datant de janvier 2016 à février 2018, soit avant et après la crise du fipronil.

MenthoBoast, MiteClean, CID 20, Kilcox...

Alors que les rapports émis jusqu'à l'été dernier stipulent que les élevages répondaient aux exigences biologiques, de nouvelles "inspections ciblées" menées par Skal à partir de 2017, après le scandale des œufs contaminés et la fermeture d'élevages aux Pays-Bas, ont révélé l'utilisation de fipronil et d'autres produits interdits, explique l'association.



L'instance de contrôle fait alors état d'insecticides ou des désinfectants comme MenthoBoast, MiteClean, CID 20, Kilcox, Virocid, Inciprop Extra, Kickstart, M50Q et Macrodes, dont l'usage n'est pas permis par le Conseil néerlandais pour l'autorisation des produits phytosanitaires et biocides.



"Il semble que les inspections régulières avant la crise du fipronil aient été plutôt superficielles", a commenté la chercheuse de Foodwatch Corinne Cornelisse. "Les inspecteurs ont échoué. Ils sont venus dans toutes les entreprises et auraient dû le remarquer."

Foodwatch s'attend à un autre scandale alimentaire

L'organisme plaide pour une audition de la ministre de l'Agriculture et de la Qualité alimentaire Carola Schouten devant la chambre basse du parlement. "Si le contrôle ne s'améliore pas, on s'attend à un autre scandale alimentaire", a précisé Foodwatch. Les conclusions de l'enquête de la commission spéciale sur le scandale du fipronil aux Pays-Bas devraient être publiées fin juin, d'après RTL Nieuws. Environ 73.000 œufs en provenance des Pays-Bas et contaminés au fipronil ont été rappelés mardi en Allemagne.