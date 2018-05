publié le 09/05/2018 à 11:41

Trois jours de travail dans une semaine de sept, ce n'est pas le nouvel épisode de grève à la SNCF, mais la semaine des Français. Des jours fériés et une semaine saucissonnée. Doit-on supprimer un ou plusieurs jours fériés ? Car pendant ces journées chômées, l'économie est au ralenti, malgré le fait qu'ils dépendent d'un calendrier et donc que les chefs d'entreprise "devraient pouvoir anticiper", commente Éric Heyer, de l'observatoire des conjonctures économiques.



"En 2018, il y aura plus de jours ouvrés qu'en 2017, donc c'est plutôt une bonne année pour les chefs d'entreprise", explique-t-il, à savoir "252 jours travaillés plutôt que 251 jours". "Globalement, sur l'économie, certes ça se voit, ça vous fait 0,004% de croissance en plus [de travailler un jour férié - NDLR]", nuance le spécialiste. Et de conclure : "vous voyez que ce n'est pas non plus fondamental, mais c'est relativement significatif".